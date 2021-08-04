Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»

Экс-футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от первого поединка между «красно-белыми» и лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Гости пропустят один мяч и уступят из-за этого. Жду победы российской команды. В Лиссабоне будет намного тяжелее», - передает слова Павлюченко Vseprosport.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал «Матч ТВ». Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Ответный поединок состоится на следующей неделе в Португалии.