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Лига чемпионов

Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»

04 Августа 2021 • 11:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
Через 5 ч. 33 мин.
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Экс-футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от первого поединка между «красно-белыми» и лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Гости пропустят один мяч и уступят из-за этого. Жду победы российской команды. В Лиссабоне будет намного тяжелее», - передает слова Павлюченко Vseprosport.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал «Матч ТВ». Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Ответный поединок состоится на следующей неделе в Португалии.

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