Кавазашвили: «У «Спартака» нет шансов в Лиге чемпионов»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил шансы «красно-белых» на продолжение борьбы в Лиге чемпионов после вчерашнего поединка против португальской «Бенфики». «Красно-белые» проиграли «орлам» на «Открытие Арене» со счетом 0:2.

«У «Спартака» нет шансов в Лиге чемпионов. Проход дальше - это больше из области фантастики. Но ничего страшного. Еврокубки еще не профуканы», - цитирует эксперта Sport24.

Ответный поединок состоится на следующей неделе в Лиссабоне. В раунде плей-офф победителю этой пары предстоит встреча с сильнейшим в противостоянии ПСВ и «Митьюлланда». В первом матче голландцы одержали крупную победу над датчанами со счетом 3:0.