Деменко: «Спартаку» будет, конечно, тяжело, но и «Бенфике» будет непросто»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Бенфикой» в рамках отбора в Лигу чемпионов.

- «Бенфика» - очень хороший соперник, это понятно. «Спартаку» будет, конечно, тяжело, но и «Бенфике» будет непросто. В любом случае, шансы я расцениваю как 50 на 50. Для Руя Витории этот матч будет принципиальным, сто процентов. Все-таки он был тренером «Бенфики», а значит, будет для футболистов в какой-то степени мотиватором. Он знает португальский футбол, и это делает матч еще интереснее. Конечно, «Спартаку» жребий преподнес тяжеловатого соперника, но зато это интересно посмотреть на «красно-белых» рядом с таким соперником, посмотреть, как команда будет действовать. По тем матчам, что мы видели сейчас, «Спартак» мне очень нравится. Посмотрим, что будет именно с «Бенфикой», потому что тут уже совсем все другое, тут борьба за Лигу чемпионов», - сказал Деменко.