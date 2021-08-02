Руй Витория: «В игре с «Бенфикой» нам терять нечего»

Наставник московского «Спартака» дал интервью перед первой игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика» очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. Я желаю победы своему клубу», - отметил в общении с клубной пресс-службой Руй Витория.

Наставнику «Спартака» ясно, что в такого рода матчах исход могут предопределить мелкие детали. Также португальский специалист считает, что на «орлов» будет оказываться большее давление, чем на его подопечных: «Нам терять нечего. У «Бенфики» груз ответственности больше».

Первый матч между московским и лиссабонским коллективами пройдёт уже в среду, 4 августа, в столице России.