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Лига чемпионов

Бакаев: «Надеюсь, шансы пройти «Бенфику» ещё есть»

05 Августа 2021 • 08:38 Комментировать (5)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев пообщался с представителями СМИ после домашнего поражения от лиссабонской «Бенфики» в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу португальского коллектива.

«Надеюсь, что шансы пройти «Бенфику» еще есть. Что не получилось? Не знаю, будем разбираться. Тренер нам скажет, что делать дальше», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Ответный поединок между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится во вторник, 10 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где встретится с голландским ПСВ или датским «Митьюлландом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Зелимхан Бакаев
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Комментарии (5)
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JUMPER
05 Августа 2021 в 12:03
канешна жеш есть!!! кагды таких как бакаиф ни будить в каманди...)))
ARTUR
05 Августа 2021 в 10:45
Бакаев был один из тех кто слабо сыграл , и тренер тут ни причем...
Pasha-kuraev@gmail.com
05 Августа 2021 в 09:59
А что, кто то другого ожидал? Не тот уровень у Спартака чтобы надеяться на лучшее.
Shatun
05 Августа 2021 в 09:55
Шансы конечно есть,не проиграть 5-0
Dimonorunov
05 Августа 2021 в 09:26
Теперь Спартак может скачать гимн лиги чемпионов на флэшку и слушать его в автобусе
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