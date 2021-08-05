Бакаев: «Надеюсь, шансы пройти «Бенфику» ещё есть»

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев пообщался с представителями СМИ после домашнего поражения от лиссабонской «Бенфики» в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу португальского коллектива.

«Надеюсь, что шансы пройти «Бенфику» еще есть. Что не получилось? Не знаю, будем разбираться. Тренер нам скажет, что делать дальше», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Ответный поединок между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится во вторник, 10 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где встретится с голландским ПСВ или датским «Митьюлландом».