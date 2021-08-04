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Лига чемпионов

​Витория дал понять, что «Спартак» против «Бенфики» сыграет от обороны

04 Августа 2021 • 19:28 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Бенфика
3.50 3.40 2.25
1-й тайм
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За считанные минуты до начала матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» рулевой «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на эту игру.

Как мы уже сообщали, с первых минут на поле выйдут такие футболисты: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Судя по словам Витории, «Спартак» в домашнем поединке против «Бенфики» будет играть от обороны.

«Основной задачей при подготовке к сегодняшнему матчу и при выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше мы сыграем в обороне, чем агрессивнее мы будем действовать, чем больше мы отберём мячей, тем больше у нас будет возможностей для атаки», - высказался Витория в эфире.

Тренер «Спартака» также отметил, что команда готова к любой из схем «Бенфики», будь то схема с тремя или четырьмя защитниками.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Бенфикой» можно будет в подробной текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
04 Августа 2021 в 19:58
Если так, то жаль. Матч с Самарой - репетиция?
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Идет 11 минута Спартак Москва 0:0 Бенфика 3.5 3.4 2.25
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