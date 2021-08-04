​Витория дал понять, что «Спартак» против «Бенфики» сыграет от обороны

За считанные минуты до начала матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» рулевой «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на эту игру.

Как мы уже сообщали, с первых минут на поле выйдут такие футболисты: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Судя по словам Витории, «Спартак» в домашнем поединке против «Бенфики» будет играть от обороны.

«Основной задачей при подготовке к сегодняшнему матчу и при выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше мы сыграем в обороне, чем агрессивнее мы будем действовать, чем больше мы отберём мячей, тем больше у нас будет возможностей для атаки», - высказался Витория в эфире.

Тренер «Спартака» также отметил, что команда готова к любой из схем «Бенфики», будь то схема с тремя или четырьмя защитниками.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Бенфикой» можно будет в подробной текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве.