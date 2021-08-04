Дмитрий Комбаров - о поражении «Спартака»: «Результат для нас плохой»

«Спартак» на домашнем стадионе уступил португальской «Бенфике» со счетом 0:2 в рамках квалификации Лиги чемпионов, чем поставил себя в максимально неудобное положение перед ответной игрой. Так считает бывший защитник москвичей Дмитрий Комбаров.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он поделился, что поражение можно считать обидным, ведь первый тайм был практически равным. В сравнении, экс-футболист сборной России отметил, что во второй половине встречи «Спартаку» не удавалось отвечать на качественные атаки соперника. «Результат для нас плохой. В гостях будет намного сложнее», - подытожил Комбаров.

Отметим, что ответный поединок пройдет 10 августа уже в Лиссабоне. До этого момента «Спартак» успеет отыграть матч российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода».