​ЦСКА посмеялся над поражением «Спартака» от «Бенфики»

Будучи принципиальными соперниками, ЦСКА и «Спартак» не упускают возможности подшутить друг над другом в социальных сетях. «Армейцы» получили повод для этого в среду вечером, когда «красно-белые» проиграли «Бенфике» со счётом 0:2 в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА опубликовал в «ТикТоке» видео с несколькими своими давними голами в ворота «Бенфики», когда лиссабонцев тренировал нынешний рулевой «Спартака» Руй Витория. Его фотография присутствует в концовке небольшого ролика.

«Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», - говорится в подписи к видео.