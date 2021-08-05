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Лига чемпионов

​ЦСКА посмеялся над поражением «Спартака» от «Бенфики»

05 Августа 2021 • 15:44 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Будучи принципиальными соперниками, ЦСКА и «Спартак» не упускают возможности подшутить друг над другом в социальных сетях. «Армейцы» получили повод для этого в среду вечером, когда «красно-белые» проиграли «Бенфике» со счётом 0:2 в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА опубликовал в «ТикТоке» видео с несколькими своими давними голами в ворота «Бенфики», когда лиссабонцев тренировал нынешний рулевой «Спартака» Руй Витория. Его фотография присутствует в концовке небольшого ролика.

«Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», - говорится в подписи к видео.  

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Спартак Москва Бенфика ЦСКА Москва
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SpaM
05 Августа 2021 в 16:15
А я думал они вспомнили свой матч с Лудогорцем. Правда там проблема - все голы, которые тогда напихали коням в один ролик тик-тока не влезут (((
Don sangre
05 Августа 2021 в 16:06
Хорошо тот кто смеется последним... ЦСКА вообще без еврокубков с тренером самоучкой))))
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