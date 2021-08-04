Пять футболистов «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли «Бенфике» в Лиге чемпионов

Не удался совместный еврокубковый дебют «Спартака» и Руй Витории. Домашнее поражение со счётом 0:2 оставляет минимум шансов на проход «Бенфики», а игра, показанная во втором тайме, этих шансов вообще не оставляет. Команда Жорже Жезуша просто смотрелась более классным коллективом. Статистика матча: владение мячом - 40:60, удары по воротам - 8:15, в створ - 4:5, угловые - 4:5.

Из-за кого же «красно-белые» начали еврокубки с поражения? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 6,5. Голкипера в пропущенных мячам не обвинишь - очень профессиональные удары с угла вратарской. А вот три неплохих сейва в свой актив Александр записал, на выходе несколько раз сыграл уверенно.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,0. Центральные защитник тоже не заслуживают огульной ругани. Джикия старался, стелился в подкатах, летел в верховую борьбу, получал, но поднимался. Заблокировал Георгий три удара, два из которых были очень опасными.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 6,0. Француз тоже не давал спуску центральным нападающим. Что Сеферович, что Гонсаул Рамуш после, не получали свободы, не могли мяч зацепить. Отметим отличную игру Жиго на перехвата - три раза он опережал форвардов.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 4,5. А вот с флангами в этот раз беда. Рассказов легко справился с Хвичей в РПЛ, но против Рафы и Гримальдо поплыл. В первой тайме по большей части атаки шли через его зону, и это было очень опасно.

АЙРТОН - 3,5. Во второй половине матча «Бенфика» перенесла активность на правый край, обнажив все минусы Айртона. Ну вообще не успевал он за своими соперниками, зоны не держал. Да не оборонялся вовсе. Отсюда и пришли оба гола «Бенфики».

РОМАН ЗОБНИН - б/о. Непонятный матч от Зобнина, за 59 минут не показавшего ничего толкового.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 5,5. За первый тайм можно похвалить Наиля Умярова. После удара от Джикии и натиска «Бенфики» он, правда, совсем пропал. Но в первые 45 минут несколько раз взял подборы, однажды классно пробил с дальней дистанции.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - 4,5. Чуть больше Зобнина провёл на поле, но тоже выполнял неведомые функции. Вроде бегал ближе к атаке, но ничем полезным не отметился. Зато когда в оборону возвращался, хоть пару раз прерывал опасные навесы.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 6,5. Отменный футбольный интеллект у Ларссона. Трижды он сегодня вырезал «конфетные» передачи, жаль, партнёры не пользовались. Сам открылся под неплохой пас Бакаева, но удар не стал серьёзной проблемой для Влаходимоса.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - 4,5. Ровно одна передача Бакаева осталась запоминающейся, но оно и неудивительно. За 68 минуту Зелимхан к ней добавил только 9 точных. Начал с огоньком, но потом совсем потерялся и был заменён.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 4,0. А вот кто потерялся, и заменён не был. Не цеплял мячи Соболев, а если цеплял, то никак не продолжал атаки. Здесь, конечно, и отсутствие поддержки сказывается, но не отменяет это слабой игры Александра, который кроме жёлтой карточки и постоянных апелляций к судье ничем не запомнился.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

ВИКТОР МОЗЕС - б/о.

АЛЕКС КРАЛ - б/о.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - б/о.