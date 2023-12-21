Капитан «Челси» Джеймс перенесёт операцию

Защитнику и капитану лондонского «Челси» Рису Джеймсу предстоит перенести операцию. Об этом сообщает журналист Daily Mail Сами Мокбель.

По информации источника, Джеймсу будет проведена операция на подколенном сухожилии. Такое решение футболист принял совместно с клубом после дополнительного обследования. Сообщается, что операция пройдет в Финляндии.

Согласно данным журналиста, возвращение игрока в строй ожидается в апреле 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний Джеймс принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.