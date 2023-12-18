Николас Джексон: «Почеттино всегда приводит мне в пример Салаха и де Брёйне»

Нападающий «Челси» Николас Джексон заявил, что не обращает внимания на критику. Напомним, сенегалец проводит свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге. На его счету 7 голов в 16 матчах чемпионата.

«Я стараюсь тяжело работать и слушать, что говорят окружающие. Речь идёт не о людях, которые не разбираются в футболе. Я слушаю тренера, который хорошо знает футбол и пытается мне помочь. Салаху и де Брёйне тоже тяжело пришлось в «Челси», но они стали топ-игроками. Они не слушали людей, которые не разбираются в футболе. Почеттино всегда приводит мне их в пример», – сказал Джексон в интервью Standard Sport.