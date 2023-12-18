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Моуринью: «Лэмпард однажды рвался играть с температурой 40 градусов»

18 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать
Рома
...
Наполи
23.12 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о Фрэнке Лэмпарде, которого тренировал в лондонском «Челси». Напомним, под руководством португальца англичанин превратился в одного из самых забивных полузащитников планеты.

«Лэмпард был идеальным профессионалом. Однажды я с ним чуть не подрался. Он хотел продолжить свой рекорд по проведённым матчем подряд. Фрэнк рвался сыграть против «Манчестер Сити» с температурой 40 градусов, чтобы продолжить свою серию», – сказал Моуринью в разговоре с The Obi One Podcast.

Лэмпард отыграл под руководством Моуринью в «Челси» суммарно 4 сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард ещё теги

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