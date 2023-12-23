Почеттино – о ненависти в адрес Риса Джеймса: «Сейчас это модно»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об отношении общественности к проблемам Риса Джеймса с травмами.

Капитан «синих» в очередной раз выбыл из строя – он пропустит три-четыре месяца из-за операции. Сам 24-летний игрок признался, что получил поддержку от болельщиков, но «ненависти» и «негатива» было гораздо больше.

«Это печально, и речь не только о данной ситуации. В наши дни так легко навредить людям, написать что-нибудь [в социальных сетях]. Сейчас модно говорить только плохое. Меня это огорчает, поскольку негативные вещи оказывают большее влияние, чем позитивные. Меня также расстраивает, что на это действительно обращают внимание. Лично я стараюсь игнорировать подобные сообщения», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.