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​У Галласа спросили, могут ли уволить Почеттино

22 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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24.12 16:00

Бывший футболист «Челси» Уильям Галлас поделился своим мнением о текущем положении дел в команде.

«Челси» нестабилен, и поэтому болельщики расстроены: никогда не знаешь, выиграют они или проиграют. Фанаты не принимают турнирное положение – они привыкли, что команда борется за чемпионство или, по крайней мере, входит в топ-4.

Уволят ли Почеттино? Не думаю, но всё зависит от итогового места команды. Если они не выйдут в Лигу Европы, это будет большой провал. Думаю, владелец даст ему ещё один год, чтобы посмотреть, сможет ли он изменить многие вещи», - сказал Галлас Lord Ping.

На текущий момент «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги десятое место.  

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