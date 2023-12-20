Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 — пен) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Напомним, «синие» сравняли счёт уже в добавленное арбитром время благодаря голу Михаила Мудрика, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти. По словам Почеттино, такие игры очень полезны для развития команды.

«Наша ответственность — направлять игроков и создавать платформу для того, чтобы они действительно совершенствовались. Со временем мы собираемся создать очень хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси», — цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч команда Почеттино проведёт 24 декабря против «Вулверхэмптона». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.