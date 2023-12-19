Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам

Лондонский «Челси» в январе будет готов выслушать предложения по своему защитнику Яну Матсену, у которого летом 2025 года истекает контракт с «пенсионерами». По информации от 90 min, в услугах 21-летнего нидерландца заинтересован целый ряд клубов из разных уголков Европы.

Источник сообщает, что Матсена постараются приобрести такие команды, как дортмундская «Боруссия», «Рома», лондонский «Вест Хэм», «Наполи» и «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом сезоне Матсен довольно хорошо проявил себя в составе «Бёрнли», где выступал на правах аренды под руководством Венсана Компани. «Бордовые» хотели выкупить игрока в конце лета, но трансфер не состоялся.