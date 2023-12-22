Рис Джеймс высказался после перенесённой операции: «Я столкнулся с ненавистью и негативом из-за этой травмы»

Капитан «Челси» Рис Джеймс выступил с заявлением после перенесённой операции.

24-летний игрок решился на хирургическое вмешательство, пройдя ряд обследований. Защитника прооперировали в четверг, а его возвращение в строй запланировано на март нового года.

«Футбольный мир знал о моей травме, но всё это время я пытался найти лучшее решение. Сегодня мне сделали операцию, которая должна решить постоянно повторяющуюся проблему с подколенным сухожилием. Я уже начал процесс физического и морального восстановления.

После этой травмы я получил много поддержки, но ненависти и негатива в мой адрес было ещё больше. Поверьте, я не хочу получать травмы. Я чувствую себя наиболее счастливым, когда играю в футбол», – написал Джеймс в социальных сетях.