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Рис Джеймс высказался после перенесённой операции: «Я столкнулся с ненавистью и негативом из-за этой травмы»

22 Декабря 2023 • 00:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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24.12 16:00

Капитан «Челси» Рис Джеймс выступил с заявлением после перенесённой операции.

24-летний игрок решился на хирургическое вмешательство, пройдя ряд обследований. Защитника прооперировали в четверг, а его возвращение в строй запланировано на март нового года.

«Футбольный мир знал о моей травме, но всё это время я пытался найти лучшее решение. Сегодня мне сделали операцию, которая должна решить постоянно повторяющуюся проблему с подколенным сухожилием. Я уже начал процесс физического и морального восстановления.

После этой травмы я получил много поддержки, но ненависти и негатива в мой адрес было ещё больше. Поверьте, я не хочу получать травмы. Я чувствую себя наиболее счастливым, когда играю в футбол», – написал Джеймс в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс

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