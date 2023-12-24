Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»

24 Декабря 2023 • 11:42 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 3.80 X 3.80 2 1.95
Через 3 ч. 54 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о перспективах полузащитника Кристофера Нкунку в составе «синих».

Напомним, 26-летний француз совсем недавно восстановился от травмы и дебютировал за лондонский клуб.

— Нкунку наверняка станет для нас ключевым игроком в долгосрочной перспективе. Я не собираюсь оказывать на него давление. Мы собираемся помочь ему. Он сам должен понимать, что ему нужно подтолкнуть себя, — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Трудовой договор Нкунку с «Челси» рассчитан до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
11:42
Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»
11:23
Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ
10:01
Стало известно, за какую сумму «Челси» готов продать Галлахера в «Тоттенхэм»
02:02
Вулверхэмптон - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Декабря
16:56
Бесплатный прогноз и ставка на матч Вулверхэмптон — Челси АПЛ — 24 декабря 2023
11:28
Почеттино: «Если мы выиграем три следующих матча, это поможет нам подняться в таблице»
03:52
Почеттино – о ненависти в адрес Риса Джеймса: «Сейчас это модно» 1
03:24
Почеттино: «Энцо Фернандес не сыграет против «Вулверхэмптона»
01:47
«Челси» не отпустит своего полузащитника в «Тоттенхэм»
00:14
В «Челси» по-прежнему считают Риса Джеймса ключевой фигурой проекта
22 Декабря
22:23
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта
19:55
«Вулверхэмптон» - «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:12
Врач рассказал о сроках восстановления Джеймса
17:05
Почеттино — о будущем Галлахера: «Это решение принимается клубом и игроком»
16:51
Почеттино: «Мадуэке должен улучшить уровень игры»
16:38
Почеттино: «У Лавия схожая ситуация с Нкунку»
13:49
​У Галласа спросили, могут ли уволить Почеттино
01:16
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру
00:11
Рис Джеймс высказался после перенесённой операции: «Я столкнулся с ненавистью и негативом из-за этой травмы»
21 Декабря
21:19
Лавия стал ближе к первому матчу за «Челси»
21:13
Хи-Чан подписал новый долгосрочный контракт с «Вулверхэмптоном»
20:42
«Челси» согласовал трансфер 17-летнего хавбека из Сенегала
19:39
Капитан «Челси» Джеймс перенесёт операцию 1
14:52
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Интера» 2
20 Декабря
21:21
​«Челси» отправил Джеймса на дополнительное обследование
16:35
«Рома» нацелилась на центрального защитника «Челси»
16:30
«Арсенал» опережает «Челси» в гонке за Тони
12:38
«Барселона» может арендовать у «Челси» полузащитника
12:32
«Брентфорд» предупредил «Арсенал» и «Челси», что за трансфер Тони придётся выложить огромные деньги
11:41
Почеттино объяснил, почему заменил Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом»
10:25
Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»
19 Декабря
12:58
«Челси» пока не определился с планами на Галлахера
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
02:29
Почеттино – о будущем новичке «Челси» Паесе: «Невероятный талант»
18 Декабря
16:28
Почеттино: «Нкунку не будет сразу выигрывать для нас матчи, ему нужно время»
16:23
Почеттино: «Мы ещё не знаем, нужна ли Джеймсу операция»
15:00
Моуринью: «Лэмпард однажды рвался играть с температурой 40 градусов»
13:43
Покупка нападающего – приоритет для «Челси», но клуб также хочет купить защитника и полузащитника
12:48
Моуринью: «До сих пор не понимаю, почему провалился с «Челси» в сезоне-2015/16»
12:34
«Челси» не собирается покупать Ремсдейла
12:30
«Челси» будет готов выслушать предложения по Галлахеру в январе
11:52
Почеттино – о ситуации с контрактом Галлахера: «Клубу нужен такой игрок, но от меня ничего не зависит»
11:21
Николас Джексон: «Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел»
11:16
Николас Джексон: «Почеттино всегда приводит мне в пример Салаха и де Брёйне»
17 Декабря
03:57
Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема
00:32
Кукурелья не поможет «Челси» до февраля
15 Декабря
16:15
​Кайседо ответил, почему выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
12:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» не смог достойно заменить Фирмино и Мане»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал главную проблему «Ливерпуля»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем Мудрик станет очень важным игроком для «Челси»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Хююпя — о передаче капитанской повязки Джеррарду: «Возможно, он думал, что я свихнулся»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — о матче с «Эвертоном»: «Это была тяжёлая игра для нас»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:40 · Англия. Премьер-лига
Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
Все новости
Рекомендуем