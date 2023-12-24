Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о перспективах полузащитника Кристофера Нкунку в составе «синих».

Напомним, 26-летний француз совсем недавно восстановился от травмы и дебютировал за лондонский клуб.

— Нкунку наверняка станет для нас ключевым игроком в долгосрочной перспективе. Я не собираюсь оказывать на него давление. Мы собираемся помочь ему. Он сам должен понимать, что ему нужно подтолкнуть себя, — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Трудовой договор Нкунку с «Челси» рассчитан до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 75 миллионов евро.