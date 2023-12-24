Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о плотном календаре в преддверии матча с «Вулверхэмптон».

«Нам предстоит тренироваться сразу на следующий день после игры, потому что следующий матч у нас 27 декабря с «Кристал Пэлас». Мы не можем останавливаться. У футболистов мало времени на восстановление, но «орлы» провели свой последний матч 21 декабря — это несправедливо», — цитирует Почеттино Daily Mail.

Специалист отметил, что не собирается жаловаться, но заявил, что необходимы улучшения в организации.

Матч 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» - «Челси» пройдет сегодня, 24 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.