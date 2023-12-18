Почеттино: «Нкунку не будет сразу выигрывать для нас матчи, ему нужно время»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино предупредил болельщиков, что нападающему Кристоферу Нкунку нужно дать время. Француз только недавно восстановился после травмы и ещё не успел дебютировать за новый клуб, хотя на выходных попал в заявку на матч против «Шеффилд Юнайтед».

«Мы хотим почувствовать, что Кристофер на 100% готов к выходу на поле. Я боюсь возложить на него слишком много давления. Кто-то может подумать, что он сразу выйдет и будет выигрывать для нас матчи. Это не так, ему нужно время. В матче с «Ньюкаслом» он может получить игровую практику», – сказал Почеттино на пресс-конференции.