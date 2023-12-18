Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Нкунку не будет сразу выигрывать для нас матчи, ему нужно время»

18 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино предупредил болельщиков, что нападающему Кристоферу Нкунку нужно дать время. Француз только недавно восстановился после травмы и ещё не успел дебютировать за новый клуб, хотя на выходных попал в заявку на матч против «Шеффилд Юнайтед».

«Мы хотим почувствовать, что Кристофер на 100% готов к выходу на поле. Я боюсь возложить на него слишком много давления. Кто-то может подумать, что он сразу выйдет и будет выигрывать для нас матчи. Это не так, ему нужно время. В матче с «Ньюкаслом» он может получить игровую практику», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
16:28
Почеттино: «Нкунку не будет сразу выигрывать для нас матчи, ему нужно время»
15:00
Моуринью: «Лэмпард однажды рвался играть с температурой 40 градусов»
13:43
Покупка нападающего – приоритет для «Челси», но клуб также хочет купить защитника и полузащитника
12:48
Моуринью: «До сих пор не понимаю, почему провалился с «Челси» в сезоне-2015/16»
12:34
«Челси» не собирается покупать Ремсдейла
12:30
«Челси» будет готов выслушать предложения по Галлахеру в январе
11:52
Почеттино – о ситуации с контрактом Галлахера: «Клубу нужен такой игрок, но от меня ничего не зависит»
11:21
Николас Джексон: «Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел»
11:16
Николас Джексон: «Почеттино всегда приводит мне в пример Салаха и де Брёйне»
17 Декабря
03:57
Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема
00:32
Кукурелья не поможет «Челси» до февраля
15 Декабря
16:15
​Кайседо ответил, почему выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не планирует отпускать Мадуэке в аренду
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью: У «Арсенала» нет шансов выиграть АПЛ
17:07 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью: Не я загубил де Брёйне 1
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов
16:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» получила крупное предложение по Бальде от клуба АПЛ
16:39 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис готов поработать в «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нкунку не будет сразу выигрывать для нас матчи, ему нужно время»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы ещё не знаем, нужна ли Джеймсу операция»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Конечно, мне хочется выиграть трофей в Англии»
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Лион» хочет арендовать защитника «Челси»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Лэмпард однажды рвался играть с температурой 40 градусов»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Дом де Брёйне ограбили
14:51 · Англия. Премьер-лига
​«РБ Лейпцигу» интересен Санчо, но есть проблема
14:38 · Англия. Премьер-лига
Варан надеется, что «Манчестер Юнайтед» продлит с ним контракт
14:33 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем