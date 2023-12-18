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«Челси» будет готов выслушать предложения по Галлахеру в январе

18 Декабря 2023 • 12:30 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Лондонский «Челси» в январе будет открыт к продаже своего полузащитника Конора Галлахера, который является третьим капитаном клуба после Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. По информации от журналиста Саймона Джонсона, «Челси» выслушает предложения по англичанину в ближайшее трансферное окно.

У Галлахера летом 2025 года истекает контракт с «Челси». Стороны пока не могут согласовать новый договор, поэтому руководство может продать футболиста в январе по полной стоимости, чтобы не делать скидку ближайшим летом.

Галлахер в этом сезоне является стабильным игроком основного состава «Челси». Хавбек отдал 4 ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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