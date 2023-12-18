Моуринью: «До сих пор не понимаю, почему провалился с «Челси» в сезоне-2015/16»

Бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью до сих пор не понимает, почему его команда провалилась в сезоне-2015/16. Напомним, в декабре 2015 года «синие» уволили португальца, когда находились близко к зоне вылета в таблице АПЛ. Это при том, что тот сезон «Челси» начинал в статусе действующего чемпиона Англии.

«До сих пор не понимаю, почему провалился с «Челси» в сезоне-2015/16. Этому могут быть разные причины. Одной из них может быть наличие плохих отношений между тренером и игроками в раздевалке. Когда подобное происходит, ты не можешь избавиться от 20 игроков. Такого не может быть в «Челси», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.