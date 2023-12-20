«Арсенал» опережает «Челси» в гонке за Тони

Лондонский «Арсенал» занимает лидирующие позиции в гонке за нападающим «Брентфорда» Айвеном Тони. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «канониры» опережают «Челси» в борьбе за англичанина.

Ранее сообщалось, что именно «Челси» с большой долей вероятности купит Тони в январе. Тем не менее, источник сообщает, что для оформления столь дорогого трансфера «Челси» нужно сперва совершить несколько продаж, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Отметим, что Тони оценивается «Брентфордом» минимум в 80 миллионов евро. Англичанин не выходил на поле с весны, так как отбывал дисквалификацию. Возвращение игрока состоится в январе.