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«Брентфорд» предупредил «Арсенал» и «Челси», что за трансфер Тони придётся выложить огромные деньги

20 Декабря 2023 • 12:32 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

Лондонский «Брентфорд» сообщил «Арсеналу» и «Челси» о том, что за трансфер нападающего Айвена Тони придётся выложить внушительную сумму компенсации. По информации от Talksport, «пчёлы» собираются выручить за англичанина огромные деньги.

Напомним, Тони не играл с весны из-за дисквалификации. В январе футболист вернётся в строй и сможет выйти на поле. Тем не менее, несмотря на этот фактор «Брентфорд» отказывается делать скидку. Клуб не хочет терять своего основного форварда посреди сезона.

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что «Брентфорд» будет требовать за игрока 80-100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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