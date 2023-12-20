«Брентфорд» предупредил «Арсенал» и «Челси», что за трансфер Тони придётся выложить огромные деньги

Лондонский «Брентфорд» сообщил «Арсеналу» и «Челси» о том, что за трансфер нападающего Айвена Тони придётся выложить внушительную сумму компенсации. По информации от Talksport, «пчёлы» собираются выручить за англичанина огромные деньги.

Напомним, Тони не играл с весны из-за дисквалификации. В январе футболист вернётся в строй и сможет выйти на поле. Тем не менее, несмотря на этот фактор «Брентфорд» отказывается делать скидку. Клуб не хочет терять своего основного форварда посреди сезона.

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что «Брентфорд» будет требовать за игрока 80-100 миллионов евро.