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Врач рассказал о сроках восстановления Джеймса

22 Декабря 2023 • 18:12 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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24.12 16:00

Хирург Лассе Лемпайнен поделился информацией о сроках возвращения защитника «Челси» Риса Джеймса, который недавно перенёс операцию.

«Я полностью уверен, что к чемпионату Европы Джеймс будет в отличной форме. «Челси» решит, сколько ему потребуется времени для восстановления, но, скорее всего, речь идет о трех-четырех месяцах», — приводит слова Лемпайнена Telegraph Football.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ближайшим соперником «Челси» станет «Вулверхэмптон». Встреча 18-го тура АПЛ состоится 24 декабря, начало — в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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