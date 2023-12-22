Врач рассказал о сроках восстановления Джеймса

Хирург Лассе Лемпайнен поделился информацией о сроках возвращения защитника «Челси» Риса Джеймса, который недавно перенёс операцию.

«Я полностью уверен, что к чемпионату Европы Джеймс будет в отличной форме. «Челси» решит, сколько ему потребуется времени для восстановления, но, скорее всего, речь идет о трех-четырех месяцах», — приводит слова Лемпайнена Telegraph Football.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ближайшим соперником «Челси» станет «Вулверхэмптон». Встреча 18-го тура АПЛ состоится 24 декабря, начало — в 16:00 по мск.