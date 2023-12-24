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Почеттино: «Мы не можем оказывать слишком сильное давление на Нкунку»

24 Декабря 2023 • 19:49 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Челси

Нападающий Кристофер Нкунку в воскресенье дебютировал за «Челси» в Премьер-лиге. Француз смог забить, хотя это не помогло его команде набрать очки (поражение от «Вулверхэмптона» 1:2). После игры комментарий насчёт выступления Нкунку дал главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Я очень рад, что Нкунку забил. Это показывает, насколько важным он может быть для нас. Мы не можем оказывать на него слишком сильное давление, ведь он долгое время отсутствовал. Именно поэтому он сегодня вышел после 60-й минуты.

Нкунку – качественный игрок, который может забивать голы. Мы рады, что сегодня он забил, хотя мы разочарованы, что не победили. Кристо нужно время, но мы уверены, что он станет для нас ключевым футболистом», - слова Почеттино приводятся на сайте «Челси».

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