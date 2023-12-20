Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму в недавнем матче Премьер-лиги против «Эвертона». В лондонском клубе пока не решили, должен ли капитан «пенсионеров» перенести операцию, что подтверждал главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает Evening Standard, в среду «Челси» отправил Джеймса на дополнительное обследование. В стане «пенсионеров» хотят узнать больше о состоянии футболиста, прежде чем разрабатывать план его восстановления.

Из-за травм в нынешнем сезоне Рис Джеймс провёл только девять матчей. В них капитан «Челси» записал на свой счёт один голевой пас.