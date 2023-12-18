Почеттино – о ситуации с контрактом Галлахера: «Клубу нужен такой игрок, но от меня ничего не зависит»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет, чтобы руководство продлило контракт с полузащитником Конором Галлахером, чьё соглашение истекает летом 2025 года.

«Всё решается между клубом и самим игроком. Мне нет смысла много говорить, ведь не я принимаю решение. Конор является игроком стартового состава и одним из капитанов. Лично для меня он является игроком, который нужен клубу. Галлахер проделал путь от академии в основу, он знает клубную идентичность. Конор очень привержен команде. Вы можете видеть, как усердно Галлахер во время матчей бежит и борется. Весь тренерский штаб согласен с тем, что нам нужны игроки такого плана», – сказал Почеттино в беседе с журналистом Низаром Кинселлой.