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«Рома» нацелилась на центрального защитника «Челси»

20 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Итальянская «Рома» сделала запрос в лондонский «Челси» с целью узнать о доступности центрального защитника Трево Чалобы. По информации от Football Italia, «джаллоросси» хотят арендовать английского футболиста до конца сезона.

Чалоба не сыграл в нынешней кампании ни одного матча, так как восстанавливался после тяжёлой травмы. Англичанин не входит в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, поэтому клуб будет рад от него избавиться.

Напомним, Чалоба восстановится лишь к концу января. К защитнику «Челси» ранее проявляли интерес и другие клубы из итальянской Серии А, включая «Милан» и «Интер».

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