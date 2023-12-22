Почеттино — о будущем Галлахера: «Это решение принимается клубом и игроком»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг его подопечного Конора Галлахера.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов рассмотреть возможную продажу английского футболиста в зимнее трансферное окно. Интерес к Галлахеру проявляет «Тоттенхэм».

«Тренеру сложно включиться в этот процесс. Это решение принимается клубом и игроком. Моя задача — найти игру. На данный момент Конор выступает на фантастическом уровне и здорово помогает команде», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

В текущем сезоне 23-летний Галлахер провёл за «Челси» 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 42 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.