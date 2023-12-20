Почеттино объяснил, почему заменил Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил своё решение заменить центрального защитника Леви Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка лиги. Напомним, «синие» одержали победу в серии пенальти и вышли в полуфинал.

«Я заменил Колвилла, так как к концу первого тайма у меня возникло ощущение, что он был уставшим. Мы хотели выпустить более атакующего футболиста, коим оказался Мало Гюсто», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

Напомним, в полуфинал Кубка лиги вчера также вышли «Мидлсбро» и «Фулхэм». Последний полуфиналист определится в сегодняшней игре между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».