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Почеттино объяснил, почему заменил Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом»

20 Декабря 2023 • 11:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил своё решение заменить центрального защитника Леви Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка лиги. Напомним, «синие» одержали победу в серии пенальти и вышли в полуфинал.

«Я заменил Колвилла, так как к концу первого тайма у меня возникло ощущение, что он был уставшим. Мы хотели выпустить более атакующего футболиста, коим оказался Мало Гюсто», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

Напомним, в полуфинал Кубка лиги вчера также вышли «Мидлсбро» и «Фулхэм». Последний полуфиналист определится в сегодняшней игре между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

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Челси Маурисио Почеттино Леви Колвилл ещё теги

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