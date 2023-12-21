Опорный полузащитник сенегальского клуба «Дару Салам» Дауда Дионг может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, стороны уже согласовали условия потенциальной сделки.

На счету молодого футболиста четыре матча за сборную Сенегала до 17 лет, в которых он получил одну желтую карточку.

В настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды Маурисио Почеттино 22 набранных очка в 17 поединках.

24 декабря «синие» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном» в рамках 18-го тура Английской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.