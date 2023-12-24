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Жадность Стерлинга сгубила «Челси» в логове «волков» - лондонцы проиграли в канун Рождества

24 Декабря 2023 • 18:00 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
2:1
Челси

Впервые с 1995 года в Премьер-лиге Англии проходил матч 24 декабря – в канун Рождества по западному обряду. В этом матче сошлись «Вулверхэмптон» и «Челси» - середняки английского чемпионата.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:1Челси
(1:0) Лемина Марио51'  
(2:0) Доэрти Мэтт90'  
  90'Нкунку Кристофер (2:1)
Са ЖозеКилман МаксДоусон Крэйг 70' (Буэно Сантьяго ( 70') Гомеш ТотиСемеду НелсонГомес ЖоаоЛемина Марио  27'Аит-Нури Раян 86' (Буэно Уго ( 86'  90') Сарабия Пабло 75' (Дойл Томми ( 75') Хи-Чан ХванКунья Матеус  64' 86' (Доэрти Мэтт ( 86')
Запасные: Калайджич СашаБентли ДаниелБарнетт ТайХескет ОуэнЧирева Таванда
Петрович ДжорджеГюсто Мало  60' 80' (Бадьяшиль Бенуа ( 80') Дисаси АксельСилва ТьягоКолвилл Леви 79' (Матсен Ян ( 79') Палмер Коул  56'Угочукву Лесли 58' (Нкунку Кристофер ( 58') Галлахер Конор  30'Стерлинг Рахим  90'Броя Армандо 59' (Мудрик Михаил ( 59') Джексон Николас  62' 80' (Мадуэке Нони ( 80')
Запасные: Бергстрём ЛукасМатос АлексБеттинелли Маркус  90'Лавия Ромео
24 декабря. Стадион "Молинью".

 

В первом тайме «Челси» смотрелся солиднее и мог забивать. Чего стоил хотя бы шикарный момент Рахима Стерлинга, когда вингер отобрал мяч у замешкавшегося соперника и организовал выход три в ноль. Стерлинг должен был делать пас направо, где параллельным курсом двигались два его партнёра, но игрок пожадничал и пробил сам. Удар получился бесхитростным и даже бездарным – прямо во вратаря.

Разговор в перерыве лучше повлиял на «Вулверхэмптон», и команда начала второй тайм с давления на соперника. Оно принесло свои плоды – после углового точный удар головой нанёс Марио Лемина.

«Челси» старался отыграться. Был момент, когда защитник хозяев выбил мяч с «ленточки», причём игровой снаряд большей своей частью пересёк линию. В этом моменте, как и во многих других, лондонцам чего-то не хватало. А «Вулверхэмптон» в компенсированное время забил во второй раз – красивая комбинация завершилась прицельным ударом Мэтта Доэрти из пределов штрафной.

Интригу на «Молинью» возродил Кристофер Нкунку, забивший головой с линии вратарской площади в дебютном матче АПЛ. Но на большее команды Маурисио Почеттино не хватило. 

Итоговый счёт – 2:1. «Челси» проиграл в логове «волков» в канун Рождества. Теперь обе команды имеют по 22 очка и делят десятое место. Если бы Стерлинг в первом тайме не пожадничал, всё могло бы сложиться иначе…

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон

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Комментарии (2)
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andi
24 Декабря 2023 в 19:34
Хорошо что ЛИВЕРПУЛЬ избавился когда то от этого бегунка.
ингерман
24 Декабря 2023 в 18:03
ай атличненька.. А-ха-ха-ха! )))
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