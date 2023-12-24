Жадность Стерлинга сгубила «Челси» в логове «волков» - лондонцы проиграли в канун Рождества

Впервые с 1995 года в Премьер-лиге Англии проходил матч 24 декабря – в канун Рождества по западному обряду. В этом матче сошлись «Вулверхэмптон» и «Челси» - середняки английского чемпионата.

В первом тайме «Челси» смотрелся солиднее и мог забивать. Чего стоил хотя бы шикарный момент Рахима Стерлинга, когда вингер отобрал мяч у замешкавшегося соперника и организовал выход три в ноль. Стерлинг должен был делать пас направо, где параллельным курсом двигались два его партнёра, но игрок пожадничал и пробил сам. Удар получился бесхитростным и даже бездарным – прямо во вратаря.

Разговор в перерыве лучше повлиял на «Вулверхэмптон», и команда начала второй тайм с давления на соперника. Оно принесло свои плоды – после углового точный удар головой нанёс Марио Лемина.

«Челси» старался отыграться. Был момент, когда защитник хозяев выбил мяч с «ленточки», причём игровой снаряд большей своей частью пересёк линию. В этом моменте, как и во многих других, лондонцам чего-то не хватало. А «Вулверхэмптон» в компенсированное время забил во второй раз – красивая комбинация завершилась прицельным ударом Мэтта Доэрти из пределов штрафной.

Интригу на «Молинью» возродил Кристофер Нкунку, забивший головой с линии вратарской площади в дебютном матче АПЛ. Но на большее команды Маурисио Почеттино не хватило.

Итоговый счёт – 2:1. «Челси» проиграл в логове «волков» в канун Рождества. Теперь обе команды имеют по 22 очка и делят десятое место. Если бы Стерлинг в первом тайме не пожадничал, всё могло бы сложиться иначе…