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«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Интера»

21 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.20 X 6.50 2 14.00
23.12 20:00

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу. По информации от Fichajes, обоим клубам интересен итальянский хавбек, который проводит качественный сезон в составе команды Симоне Индзаги.

У 26-летнего Бареллы есть действующий контракт с «Интером», которые истекает летом 2026 года. «Челси» и «Ливерпуль» видят в Николо футболиста, который способен заиграть в Английской премьер-лиге за счёт своего трудолюбия и работоспособности.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Барелла провёл 16 матчей, где отметился одним забитым голом и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ливерпуль Николо Барелла ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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