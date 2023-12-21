«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Интера»

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу. По информации от Fichajes, обоим клубам интересен итальянский хавбек, который проводит качественный сезон в составе команды Симоне Индзаги.

У 26-летнего Бареллы есть действующий контракт с «Интером», которые истекает летом 2026 года. «Челси» и «Ливерпуль» видят в Николо футболиста, который способен заиграть в Английской премьер-лиге за счёт своего трудолюбия и работоспособности.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Барелла провёл 16 матчей, где отметился одним забитым голом и 3 результативными передачами.