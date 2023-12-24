​Форвард «Челси» Джексон – в двойке лидеров АПЛ по жёлтым карточкам

В воскресенье «Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Челси» со счётом 2:1. Игра получилась богатой на жёлтые карточки – арбитр девять раз предупреждал игроков (три раза хозяев и шесть раз гостей).

Одну из жёлтых карточек получил нападающий «Челси» Николас Джексон. Всего в этом чемпионате Англии Джексон получал предупреждения восемь раз, что не может не удивлять, ведь форварды получают карточки не так часто.

В списке игроков, которые в этом сезоне Премьер-лиги получили больше всего жёлтых карточек, Джексон делит первое место с полузащитником Жоау Пальиньей из «Фулхэма».