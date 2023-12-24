«Челси» оштрафуют после поражения от «Вулверхэмптона»

В воскресенье «Челси» потерпел поражение в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. После этого матча лондонский клуб ждёт штраф. Журналисты Daily Mail отмечают, что правила Футбольной ассоциации предусматривают штрафы для команд, если шесть или больше её игроков получили карточки в одном матче.

Стоит сказать, что сразу шесть футболистов «Челси» увидели перед собой жёлтые карточки в прошедшем поединке на стадионе «Молинью».

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт 27 декабря – против «Кристал Пэлас».