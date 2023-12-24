​Нкунку забил в дебютном матче АПЛ

В субботу в чемпионате Англии проходил матч восемнадцатого тура между «Вулверхэмптоном» и «Челси». «Волки» порадовали своих фанатов победой со счётом 2:1 в канун Рождества.

Стоит сказать, что в составе «Челси» голом отметился нападающий Кристофер Нкунку. По ходу второго тайма этот футболист дебютировал в Премьер-лиге. Нкунку забил головой после подачи с правого фланга.

Стоит сказать, что Нкунку ранее в этом сезоне не играл из-за травмы. Летом французский футболист перебрался в «Челси» из «РБ Лейпцига».

Жадность Стерлинга сгубила «Челси» в логове «волков» - лондонцы проиграли в канун Рождества