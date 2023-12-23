«Челси» не отпустит своего полузащитника в «Тоттенхэм»

«Челси» не позволит Конору Галлахеру перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее трансферное окно.

23-летний хавбек может покинуть клуб в обозримом будущем из-за неопределённой ситуации с контрактом – соглашение истекает летом 2025 года. Как недавно сообщили английские СМИ, переманить Галлахера в свои ряды хотел бы «Тоттенхэм». По данным Football Insider, такой сценарий практически исключён, поскольку «Челси» заблокирует любые предложения «шпор», если таковые поступят в январе.

В 20 матчах нынешнего сезона Конор Галлахер отметился четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 42 млн евро.