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«Челси» не отпустит своего полузащитника в «Тоттенхэм» слухи

23 Декабря 2023 • 01:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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Через 14 ч. 59 мин.

«Челси» не позволит Конору Галлахеру перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее трансферное окно.

23-летний хавбек может покинуть клуб в обозримом будущем из-за неопределённой ситуации с контрактом – соглашение истекает летом 2025 года. Как недавно сообщили английские СМИ, переманить Галлахера в свои ряды хотел бы «Тоттенхэм». По данным Football Insider, такой сценарий практически исключён, поскольку «Челси» заблокирует любые предложения «шпор», если таковые поступят в январе.

В 20 матчах нынешнего сезона Конор Галлахер отметился четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 42 млн евро.

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Тоттенхэм Челси Конор Галлахер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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