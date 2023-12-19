Почеттино – о будущем новичке «Челси» Паесе: «Невероятный талант»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о полузащитнике Кендри Паесе.

16-летний футболист, принадлежащий эквадорскому «Индепендьенте», в июле 2025 года пополнит ряды «Челси» – трансфер был согласован ещё минувшей весной.

«Паес – невероятный талант. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим за сборную Эквадора. Я слежу за национальными сборными, слежу за южноамериканским футболом. Кендри – наш игрок, и я очень хорошо его знаю», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

Кендри Паес дебютировал за сборную Эквадора в сентябре. На данный момент в активе юного атакующего хавбека один забитый гол и два ассиста в пяти матчах на международном уровне.