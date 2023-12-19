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Почеттино – о будущем новичке «Челси» Паесе: «Невероятный талант»

19 Декабря 2023 • 02:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о полузащитнике Кендри Паесе.

16-летний футболист, принадлежащий эквадорскому «Индепендьенте», в июле 2025 года пополнит ряды «Челси» – трансфер был согласован ещё минувшей весной.

«Паес – невероятный талант. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим за сборную Эквадора. Я слежу за национальными сборными, слежу за южноамериканским футболом. Кендри – наш игрок, и я очень хорошо его знаю», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

Кендри Паес дебютировал за сборную Эквадора в сентябре. На данный момент в активе юного атакующего хавбека один забитый гол и два ассиста в пяти матчах на международном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Сборная Эквадора Индепендьенте дель Валле Кендри Паес ещё теги

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