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В «Челси» по-прежнему считают Риса Джеймса ключевой фигурой проекта

23 Декабря 2023 • 00:14 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 3.75 X 3.80 2 1.97
24.12 16:00

В лондонском «Челси» не сомневаются в перспективах правого защитника Риса Джеймса.

Капитан «синих» страдает из-за частых проблем с травмами. После очередного повреждения 24-летний игрок решился на операцию, которая была успешно проведена на днях. Реабилитация латераля займёт три-четыре месяца.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» не имеет сомнений относительно будущего Джеймса: англичанин остаётся ключевой фигурой проекта в долгосрочной перспективе, несмотря на хронические трудности с сухожилиями. Его по-прежнему считают самым подходящим кандидатом на роль капитана.

Рис Джеймс – воспитанник «Челси». На его счету 156 матчей за первую команду лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
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