В «Челси» по-прежнему считают Риса Джеймса ключевой фигурой проекта

В лондонском «Челси» не сомневаются в перспективах правого защитника Риса Джеймса.

Капитан «синих» страдает из-за частых проблем с травмами. После очередного повреждения 24-летний игрок решился на операцию, которая была успешно проведена на днях. Реабилитация латераля займёт три-четыре месяца.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» не имеет сомнений относительно будущего Джеймса: англичанин остаётся ключевой фигурой проекта в долгосрочной перспективе, несмотря на хронические трудности с сухожилиями. Его по-прежнему считают самым подходящим кандидатом на роль капитана.

Рис Джеймс – воспитанник «Челси». На его счету 156 матчей за первую команду лондонцев.