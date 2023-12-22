Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта

Стоимость трансфера Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» может возрасти при определённом условии.

«Красные дьяволы» купили хавбека минувшим летом за 55 млн фунтов стерлингов (около 64 млн евро). Сделка также предусматривает бонус в размере порядка 6 млн евро, который будет активирован в том случае, если «Манчестер Юнайтед» завоюет чемпионский титул, а Маунт проведёт не менее 70% матчей в «золотой» кампании, сообщает The Athletic. Как можно догадаться, в текущем сезоне «Челси» вряд ли сможет рассчитывать на дополнительные выплаты за своего воспитанника.

Мэйсон Маунт принял участие лишь в восьми матчах Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 24-летний игрок продолжает залечивать травму.