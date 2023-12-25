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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» – лидер АПЛ по упущенным явным голевым моментам, «Ливерпуль» – второй

25 Декабря 2023 • 01:28 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Челси

Лондонский «Челси» возглавляет список команд с наибольшим количеством упущенных голевых шансов в Премьер-лиге.

В воскресенье коллектив Маурисио Почеттино потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (1:2). Одним из самых запоминающихся эпизодов матча стал нереализованный выход три в одного, завершившийся ударом Рахима Стерлинга. По данным Sky Sports, именно «синие» чаще всех в нынешнем розыгрыше АПЛ упускают явные голевые возможности – уже 36 промахов. Вторую строчку делят «Ливерпуль» и «Эвертон» (по 34), далее следуют «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (по 33).

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице с 22 набранными очками после 18 туров.

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