«Челси» – лидер АПЛ по упущенным явным голевым моментам, «Ливерпуль» – второй

Лондонский «Челси» возглавляет список команд с наибольшим количеством упущенных голевых шансов в Премьер-лиге.

В воскресенье коллектив Маурисио Почеттино потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (1:2). Одним из самых запоминающихся эпизодов матча стал нереализованный выход три в одного, завершившийся ударом Рахима Стерлинга. По данным Sky Sports, именно «синие» чаще всех в нынешнем розыгрыше АПЛ упускают явные голевые возможности – уже 36 промахов. Вторую строчку делят «Ливерпуль» и «Эвертон» (по 34), далее следуют «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (по 33).

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице с 22 набранными очками после 18 туров.