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«Барселона» может арендовать у «Челси» полузащитника

20 Декабря 2023 • 12:38 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 8 ч. 3 мин.

Каталонская «Барселона» нацелилась на полузащитника лондонского «Челси» Андрея Сантоса, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Ноттингем Форест». Напомним, 19-летний Сантос отыграл всего 7 минут в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. По этой причине «Челси» хочет отозвать футболиста из аренды.

По информации от Sport Witness, «Барселона» хочет воспользоваться ситуацией и арендовать Сантоса после возвращения игрока в «Челси». Андрей может заменить в стане «сине-гранатовых» травмированного Гави, который больше не сыграет в этом сезоне.

Сантос был интересен «Барселоне» ещё в январе этого года, но гонку за игроком в итоге выиграл «Челси».

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