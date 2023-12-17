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Кукурелья не поможет «Челси» до февраля

17 Декабря 2023 • 00:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Защитник «Челси» Марк Кукурелья не сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Испанец получил повреждение в матче против «Эвертона» (0:2), который состоялся 10 декабря. По данным журналиста Фабрицио Романо, 25-летний футболист выбыл из строя как минимум до февраля из-за травмы лодыжки. Ожидается, что точные сроки восстановления игрока будут названы в скором времени.

Марк Кукурелья принял участие в девяти матчах команды Маурисио Почеттино в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Лондонский клуб приобрёл защитника у «Брайтона» в августе 2022 года, заплатив за трансфер более 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья

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