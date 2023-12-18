«Челси» не собирается покупать Ремсдейла

Лондонский «Челси» не нацелен на трансфер голкипера «Арсенала» Аарона Ремсдейла, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе. По информации от издания Standard, «синие» не собираются покупать нового вратаря в январе, несмотря на травму Роберта Санчеса, который пропустит несколько недель.

Отмечается, что «Челси» очень доверяет своему второму голкиперу Джордже Петровичу, который вышел в стартовом составе в матче с «Шеффилд Юнайтед» и сохранил свои ворота сухими.

Что касается Ремсдейла, «Арсенал» вряд ли продаст Аарон в январе. Скорее всего, англичанин покинет команду по окончании сезона.