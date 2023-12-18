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«Челси» не собирается покупать Ремсдейла

18 Декабря 2023 • 12:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
23.12 20:30

Лондонский «Челси» не нацелен на трансфер голкипера «Арсенала» Аарона Ремсдейла, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе. По информации от издания Standard, «синие» не собираются покупать нового вратаря в январе, несмотря на травму Роберта Санчеса, который пропустит несколько недель.

Отмечается, что «Челси» очень доверяет своему второму голкиперу Джордже Петровичу, который вышел в стартовом составе в матче с «Шеффилд Юнайтед» и сохранил свои ворота сухими.

Что касается Ремсдейла, «Арсенал» вряд ли продаст Аарон в январе. Скорее всего, англичанин покинет команду по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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