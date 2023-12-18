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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Покупка нападающего – приоритет для «Челси», но клуб также хочет купить защитника и полузащитника

18 Декабря 2023 • 13:43 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

Лондонский «Челси» во всю готовится к зимнему трансферному окну. По информации от журналиста Низара Кинселлы, команда Маурисио Почеттино в первую очередь хочет приобрести нового нападающего, но тренер также хотел бы усилить позицию полузащитника и центрального защитника.

Отмечается, что в списке целей «Челси» на усиление позиции форварда числятся такие игроки, как Виктор Осимхен из «Наполи», Виктор Дьёкерш из лиссабонского «Спортинга» и Айвен Тони из «Брентфорда», который в январе вернётся на поле после длительной дисквалификации.

Напомним, «Челси» сейчас находится на десятой строчке в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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