​«Челси» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд впервые с 2000 года

«Челси» в воскресенье проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Для «пенсионеров» это четвёртое гостевое поражение в Премьер-лиге подряд – ранее команда Маурисио Почеттино уступала на выезде «Ньюкаслу» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2).

Как сообщает BBC, «Челси» выдал в Премьер-лиге серию из четырёх гостевых поражений впервые с 2000 года. Тогда главным тренером лондонской команды был итальянец Клаудио Раньери.

Следующий выездной матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 30 декабря – против «Лутон Таун». Игра стартует в 15:30 по московскому времени.