Лавия стал ближе к первому матчу за «Челси»

Вслед за Кристофером Нкунку за «Челси» в скором времени может дебютировать ещё один дорогостоящий новичок. Это полузащитник Ромео Лавия, который переехал в Лондон минувшим летом из «Саутгемптона».

Напомним, что на этой неделе впервые за «синих» сыграл летний новичок Кристофер Нкунку – он получил травму в товарищеской игре минувшим летом и лечился до декабря.

19-летний Лавия ещё не играл в этом сезоне из-за повреждения, однако как пишет Фабрицио Романо в своих соцсетях, молодой футболист участвовал в тренировке «Челси» в Кобхэме в четверг.

Лавия стал игроком «синих» в августе 2023 года за сумму свыше 60 млн евро.