Стало известно, за какую сумму «Челси» готов продать Галлахера в «Тоттенхэм»

«Челси» готов продать своего полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм» за определённую сумму.

По информации The Sun, лондонский клуб не отпустит своего воспитанника в стан принципиального соперника менее чем за 50 миллионов фунтов (около 57,4 миллионов евро). Отмечается, что руководство и тренерский штаб «Челси» высоко оценивают навыки Галлахера и не хотят его продавать за меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что переход Галлахера в «Тоттенхэм» практически исключён.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «Челси» 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.