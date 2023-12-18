Николас Джексон: «Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел»

Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился впечатлениями от своего первого сезона в Английской премьер-лиге. Сенегалец летом перешёл в команду Маурисио Почеттино из «Вильярреала» за 38 миллионов евро.

«Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел. Так или иначе, это первый сезон, и я очень счастлив, хотя вокруг обо мне говорят много плохих вещей. Мне всё равно, что говорят люди, которые не разбираются в футболе», – сказал Джексон в беседе со Standard Sport.

На счету у Джексона 7 голов и результативная передача в Премьер-лиге в 16 матчах. Одну игру нападающий пропустил из-за перебора жёлтых карточек.