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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Николас Джексон: «Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел»

18 Декабря 2023 • 11:21 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился впечатлениями от своего первого сезона в Английской премьер-лиге. Сенегалец летом перешёл в команду Маурисио Почеттино из «Вильярреала» за 38 миллионов евро.

«Мой первый сезон в АПЛ проходит нормально, но не так, как я этого хотел. Так или иначе, это первый сезон, и я очень счастлив, хотя вокруг обо мне говорят много плохих вещей. Мне всё равно, что говорят люди, которые не разбираются в футболе», – сказал Джексон в беседе со Standard Sport.

На счету у Джексона 7 голов и результативная передача в Премьер-лиге в 16 матчах. Одну игру нападающий пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон

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